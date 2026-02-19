Юнацька збірна України обіграла Італію у товариському матчі

Юнацька збірна України U-18 у Римі, у межах підготовки до першого раунду кваліфікації Євро-2027, зіграла другий товариський матч проти однолітків з Італії U-18.

Зустріч завершилась перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі Кирилла Сердюка, який прорвався у штрафний майданчик суперника та пробив воротаря.

Зазначимо, що це другий спаринг з Італією за два дні. Напередодні зустріч завершилась результативною нічиєю – 2:2.

Товариський матч

19 лютого

Італія U-18 – Україна U-18 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 45 Сердюк

Італія (U-18): Даутілья, Мамбуку, Бараллья (Касадеї, 46), Бовіо (к), Діоп (Маріані, 46), Дотторі (Маккароні, 83), Ло Монако, Рейта (Еспозіто, 57), Фаласка (Фогляро, 57), Костабіле, Балланті (Форте, 46).

Україна (U-18): Ткаченко, Мельник (Калюжний, 46), Костюк, Залипка, Кут'я (к) (Милокост, 63), Глют (Зудін, 77), Зубрій (Федоренко, 63), Огороднік (Шерстюк, 77), Балакай (Люсін, 77), Сердюк (Боднар, 63), Джурабаєв (Галій, 90+1).

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації Євро-2027 (U-19) синьо-жовті зіграють у групі А3 разом із Чехією, Фінляндією та Естонією. Турнір у нашій групі в період із 25-го до 31 березня прийматиме Фінляндія.