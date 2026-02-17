Юнацька збірна України розписала результативну нічию з Італією

Юнацька збірна України U-18 у Римі, у межах підготовки до першого раунду кваліфікації Євро-2027, зіграла товариський матч проти однолітків з Італії U-18.

Зустріч завершилась з рахунком 2:2.

Відкрив рахунок Максим Цимбалюк, який підхопив м'яч перед штрафним майданчиком та дальнім ударом пробив італійського голкіпера.

За кілька хвилин до перерви "синьо-жовтих" знову вивів вперед Павло Люсін, який першим розібрався метушнею у штрафному майданчику.

Італійці змогли врятувати гру на третій доданій хвилині, коли реалізували пенальті.

Товариський матч

17 лютого

Італія U-18 – Україна U-18 2:2 (1:2)

Другий спаринг з італійцями відбудеться у четвер, 19 лютого.

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації Євро-2027 (U-19) синьо-жовті зіграють у групі А3 разом із Чехією, Фінляндією та Естонією. Турнір у нашій групі в період із 25-го до 31 березня прийматиме Фінляндія.