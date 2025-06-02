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Значить робив все правильно: Михайленко – про дебютний виклик у збірну України

Олександр Булава — 2 червня 2025, 21:45
Значить робив все правильно: Михайленко – про дебютний виклик у збірну України
Микола Михайленко
Динамо Київ

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко оцінив свій дебютний виклик у збірну України на товариський турнір у Канаді.

Про це гравець розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Не скажу, що якось очікував виклик у збірну України. Я просто хотів грати, робити свою роботу, а те, що мене викликали – значить, я робив це добре. І цим я задоволений.

Канаду бачив, там хороша збірна, хороші гравці, які грають у топклубах – тому цим і небезпечна. Нової Зеландії – не доводилося", – сказав Михайленко.

Зазначимо, що у поточному сезоні в активі Михайленка 22 матчі у чемпіонаті України, де він відзначився двома голами та асистом.

Напередодні головний тренер Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто, де українці гратимуть проти Канади та Нової Зеландії. З повним розкладом матчів збірної України можна ознайомитись ТУТ.

Збірна України з футболу Микола Михайленко

Микола Михайленко

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