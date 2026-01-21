Бог допоможе, – захисник Михавко оцінив шанси Динамо у боротьбі за чемпіонство УПЛ

Центральний захисник збірної України Тарас Михавко висловився щодо шансів київського Динамо повернутись у боротьбу за чемпіонство УПЛ.

Про це футболіст поміркував в інтерв'ю Ігорю Циганику.

20-річний оборонець впевнений, що команді до снаги реабілітуватись за нестабільні виступи у першій половині розіграшу УПЛ.

Також Михавко зробив сміливу заявку щодо перспектив киян нав'язати боротьбу за золоті медалі у кінцівці поточного сезону-2025/26.

"Поборемось за найвищі місця. Ситуація, звичайно, непроста, але все можливе, все може перевернутися. Бог допоможе – якось доберемося туди та боротимемося в останніх турах за чемпіонство УПЛ", – сказав захисник.

Нагадаємо, що на зимову перерву Динамо пішло на четвертому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 26 балів у 16 турах. Відставання від лідера сезону, яким несподівано є черкаське ЛНЗ, складає 9 очки.

До слова, команда Ігоря Костюка готується до відновлення сезону-2025/26 у Туреччині, де вже провела перший контрольний спаринг. 20 січня кияни розписали нульову мирову з польською Короною.