Мене відпустять, – ключовий захисник Динамо готовий покинути киян

Захисник збірної України Тарас Михавко висловився про своє майбутнє у київському Динамо.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю Ігорю Циганику.

За словами динамівця, будь-який гравець мріє пограти у топовому європейському чемпіонаті. Михавко впевнений, якщо Динамо надійде хороша по ньому пропозиція, то президент киян Ігор Суркіс відпустить його.

"Кожен футболіст хоче грати в Європі на найвищому рівні. Коли буде хороша пропозиція, яка підійде Динамо і президенту, мене відпустять", – сказав оборонець.

Михавко додав, що його доля залежить виключно від нього самого.

"Насамперед усе залежить від мене. Щоб була зацікавленість сильних клубів, потрібно, щоб я показав себе. Зараз я перебуваю у складі Динамо і всім задоволений. Тренуємося і готуємося до чемпіонату. Що буде далі, побачимо", – заявив Тарас.

Нещодавно Михавко продовжив контракт із київським грандом до кінця 2030 року. У біло-синій футболці 20-річний футболіст вже провів 73 матчі (4 голи та 2 асисти). Разом із Динамо Тарас став чемпіоном України-2024/25.

Талановитий захисник разом із киянами вирушив на тренувальний збір до Туреччини, де команда Ігоря Костюка готується до другої частини сезону-2025/26.

Раніше повідомлялось, що турецький Трабзонспор цікавився Михавком.