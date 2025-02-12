Михавко: Нам стало сумно, коли Бущан пішов з Динамо

Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко розповів, що команда засмутилася, коли дізналася про перехід воротаря Георгія Бущана в Аль-Шабаб.

Його слова передає Український футбол.

"К оли ми дізналися, що Жора переходить в інший клуб, нам було сумно. Сумно, бо він був одним з лідерів команди, як в роздягальні, так і на полі. А коли прощалися, то побажали йому удачі та всього найкращого. Головне, щоб кар’єра проходила без травм. Такі моменти теж бувають у футболі ", – сказав Михавко.

Також юний захисник порівняв характер Бущана з Русланом Нещеретом, який після цього переходу став основним воротарем Динамо. Він не вважає Руслана більш спокійним.

" У них різні характери, як і в кожної людини. Просто Жора досвідченіший, авторитетніший – тож частіше міг підвищити голос і щось сказати, в грі чи на тренуваннях. Водночас й Русик теж не відмовляє собі у цьому. Відтак, з цим проблем немає" .

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабабу. 30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.

Бущан вже встиг зіграти два матчі за нову команду, пропустив загалом 4 м'ячі. Але в обох поєдинках Георгій отримував одну з найвищих оцінок.