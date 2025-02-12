Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Михавко: Нам стало сумно, коли Бущан пішов з Динамо

Микола Дендак — 12 лютого 2025, 16:30
Михавко: Нам стало сумно, коли Бущан пішов з Динамо
Тарас Михавко
FC Dynamo Kyiv

Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко розповів, що команда засмутилася, коли дізналася про перехід воротаря Георгія Бущана в Аль-Шабаб.

Його слова передає Український футбол.

оли ми дізналися, що Жора переходить в інший клуб, нам було сумно. Сумно, бо він був одним з лідерів команди, як в роздягальні, так і на полі. А коли прощалися, то побажали йому удачі та всього найкращого. Головне, щоб кар’єра проходила без травм. Такі моменти теж бувають у футболі", – сказав Михавко.

Також юний захисник порівняв характер Бущана з Русланом Нещеретом, який після цього переходу став основним воротарем Динамо. Він не вважає Руслана більш спокійним.

"У них різні характери, як і в кожної людини. Просто Жора досвідченіший, авторитетніший – тож частіше міг підвищити голос і щось сказати, в грі чи на тренуваннях. Водночас й Русик теж не відмовляє собі у цьому. Відтак, з цим проблем немає".

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабабу. 30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.

Бущан вже встиг зіграти два матчі за нову команду, пропустив загалом 4 м'ячі. Але в обох поєдинках Георгій отримував одну з найвищих оцінок.

Георгій Бущан Динамо Київ Руслан Нещерет Аль-Шабаб Тарас Михавко

Георгій Бущан

УПЛ назвала найкращого голкіпера за кількістю проведених "сухих" матчів у першій частині чемпіонату
Бущан допоміг Аль-Шабабу здобути перемогу в матчі проти Аль-Халіджа: у нього одна з найвищих оцінок
Аль-Шабаб Бущана зустрінеться з прямим конкурентом: розклад матчів українців
Це була остання спроба Динамо непогано заробити: Маркевич – про трансфер Бущана
Від нового голеадора для Полісся до відходу легенди Шахтаря. Головні трансфери січня в УПЛ

Останні новини