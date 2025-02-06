Бущан допоміг Аль-Шабабу здобути перемогу в матчі проти Аль-Халіджа: у нього одна з найвищих оцінок

Український голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан отримав одну з найвищих оцінок в команді за зіграний матч проти Аль-Халіджа, який завершився з рахунком 5:1.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру колишнього воротаря Динамо у 8,5 балів.

Георгій зробив 8 сейвів, пропустив 1 м'яч, віддав 77% точних передач, зробив 44 дотики до м'яча та віддав 1 ключовий пас. Бущан також відбив пенальті.

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабабу.

30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.