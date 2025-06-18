Нічию не розглядаємо: Михавко – про матч з Нідерландами на Євро-2025

Захисник молодіжної збірної України Тарас Михавко заявив, що команда не налаштовується на нічию у вирішальному матчі проти Нідерландів на Євро-2025.

Цитує гравця Суспільне Спорт.

"Важлива гра. Робитимемо все від себе можливе, щоб пройти далі. Знаємо, що граємо вирішальний матч у групі. Будемо робити все від себе все належне, щоб потрапити у плейоф. Про нічию ані тренер, ані тренерський штаб не говорять. Якщо будемо налаштовуватися так, щоб грати на нічию, то це призведе до не дуже гарного сценарію. Будемо виходити і грати на перемогу. А матч вже покаже, як буде, ми готові", – сказав захисник.

У цьому поєдинку визначиться доля другої в групі путівки до 1/4 фіналу Євро. Нашій команді достатньо нічиєї для проходу далі, тоді як "ораньє" потрібна перемога. Раніше Данія першою з групи вийшла до плейоф.

Нагадаємо, що на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція даної зустрічі. Також Чемпіон пропонує ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів молодіжного чемпіонату Європи 2025 року.