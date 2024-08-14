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Михалик — про вилучення захисника Рейнджерс: Колись за такий момент ніхто і фол би не свистів

Ігор Чернявський — 14 серпня, 10:37
Михалик — про вилучення захисника Рейнджерс: Колись за такий момент ніхто і фол би не свистів

Колишній захисник Динамо Тарас Михалик вважає, що фол Джефте на Олександрі Караваєві не тягнув на другу жовту картку.

Своїми думками про найбільш суперечливий момент матчу Рейнджерс — Динамо Михалик поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

"Чесно кажучи, всі такі рішення виносяться на розгляд судді. Зараз взагалі не розумію такі моменти, не тільки у цій грі, а й загалом. Колись за такі моменти не дали б не те що жовту, ніхто б і порушення не свистів, а зараз такі правила, мабуть. Якби це рішення було не на нашу користь, то це було б неприємним моментом, але раз суддя прийняв це рішення, значить, мабуть, фол тягнув на жовту.

Такі рішення мені не подобаються, бо мені більше до вподоби жорсткий футбол, в який грали раніше. Зараз часто можна в матчах побачити симуляції, але в цьому епізоді, якщо суддя поставив, то ну і слава Богу, як то кажуть", — сказав Михалик.

Нагадаємо, першу жовту картку Джефте отримав за грубе зіткнення з Андрієм Ярмоленком. Ще в першому таймі бразильський захисник міг отримувати друге попередження, але арбітр пробачив його. По перерві Джефте вдарив ліктем Олександра Караваєва та був вилучений з поля.

На післяматчевій пресконференції головний тренер Рейнджерс Філіпп Клеман заявив, що вилучення Джефте — це найгірше суддівське рішення, яке він бачив за свою 30-річну футбольну кар’єру.

Динамо Київ Рейнджерс Ліга чемпіонів-2024/25 Тарас Михалик

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