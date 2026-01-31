Жирона з Ванатом та Циганковим поступилась Ов'єдо у 22 турі Ла Ліги
У суботу, 31 січня, чотирма матчами продовжився 22 тур іспанської Ла Ліги.
У першій зустрічі ігрового дня Жирона на виїзді мінімально поступилась Ов'єдо. Єдиний гол в активі Чайри, яким марокканський нападник відзначився на 74-й хвилині.
Українці Віктор Циганков та Владислава Ванат відіграли увесь матч. Водночас голкіпер Владислав Крапивцов гру провів на лаві запасних – у старті вийшов зірвовий новачок Марк-Андре тер Штеген.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
22 тур, 31 січня
Реал Ов'єдо – Жирона 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 74 Чайра
17:15 Осасуна – Вільярреал
19:30 Леванте – Атлетико
22:00 Ельче – Барселона
Напередодні Жирона оголосила про відхід із команди хорватського голкіпера Домініка Ливаковича.