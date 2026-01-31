Українська правда
Жирона з Ванатом та Циганковим поступилась Ов'єдо у 22 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 31 січня 2026, 16:58
Жирона з Ванатом та Циганковим поступилась Ов'єдо у 22 турі Ла Ліги

У суботу, 31 січня, чотирма матчами продовжився 22 тур іспанської Ла Ліги.

У першій зустрічі ігрового дня Жирона на виїзді мінімально поступилась Ов'єдо. Єдиний гол в активі Чайри, яким марокканський нападник відзначився на 74-й хвилині.

Українці Віктор Циганков та Владислава Ванат відіграли увесь матч. Водночас голкіпер Владислав Крапивцов гру провів на лаві запасних – у старті вийшов зірвовий новачок Марк-Андре тер Штеген.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
22 тур, 31 січня

Реал Ов'єдо – Жирона 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 74 Чайра

17:15 Осасуна – Вільярреал

19:30 Леванте – Атлетико

22:00 Ельче – Барселона

Напередодні Жирона оголосила про відхід із команди хорватського голкіпера Домініка Ливаковича.

