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Рано форсувати повернення: Мічел – про відновлення Циганкова після травми

Олексій Мурзак — 8 листопада 2024, 20:33
Рано форсувати повернення: Мічел – про відновлення Циганкова після травми
Віктор Циганков
Getty Images

Українському півзахиснику Жирони Віктору Циганкову ще знадобиться час, щоб відновитися після ушкодження.

Про це повідомив головний тренер клубу Мічел, якого цитує Marca.

"У нас ніхто не відновився. Ще надто рано форсувати повернення до складу Соліса та Циганкова. Ми подбаємо про те, щоб після перерви на матчі збірних вони були готові на сто відсотків", – наголосив Мічел.

Нагадаємо, ще на початку жовтня Циганков отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги.

Цього сезону півзахисник встиг провести за Жирону вісім матчів у всіх турнірах, у яких забив один м'яч і зробив один асист.

Також стало відомо, що головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав замість травмованого Циганкова півзахисника Динамо Віталія Буяльського.

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