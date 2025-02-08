Гвардіола: Манчестер Сіті може витрачати, бо ми маємо гроші

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував великі витрати команди на трансферному ринку та звинувачення у недотриманні фінансового фейр-плею.

Слова іспанця наводить Фабріціо Романо.

"Останні п'ять років за чистими розходами ми займаємо останнє місце у першій шістці. Навіть коли ми витратили велику купу грошей, то все одно залишаємось позаду Челсі, Манчестер Юнайтед та Арсенала за розходами.

Зрештою, кожен клуб може робити що забажає. Ми витрачаємо гроші, бо вони в нас є. За останні 10 років ми третій за цим показником, але скільки ми виграли за цей період", – резюмував Гвардіола.

🚨💣 Pep Guardiola: “In the last five years we are, in terms of net spend, the last one in the top-six”.



“In the last three years, we're least in the top-six”.



“Even after what we've spent this transfer window, we're away from Chelsea, United, Arsenal, Tottenham, even Liverpool… pic.twitter.com/YUJsZgK72z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2025

Зазначимо, що під час зимового трансферного вікна "містяни" витратили понад 200 мільйонів фунтів на Абдукодира Хусанова, Ніко Гонсалеса, Омара Мармуша та Вітора Рейса.

Окрім того, клуб має активний судовий процес щодо 115 порушень ФФП, що може призвести до пониження Сіті у Чемпіоншип.

Втім, юристи Сіті подали свій позов проти АПЛ щодо транзакцій з афілійованими особами (APT).

Раніше стала відома заявка Манчестер Сіті на матчі Ліги чемпіонів, в якій знайшлось місце трьом зимовим новачкам.