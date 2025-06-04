Барселоні загрожують покарання за потенційні порушення правил ФФП

Барселона зіткнулася з проблемою у виггляді подальшого покарання за потенційні порушення правил фінансового фейр-плей УЄФА.

Про це повідомляє ESPN.

У 2023 році каталонці були оштрафовані на 500 000 євро за порушення правил ФФП. Воно стосувалося "неправильного відображення у звітності за 2022 фінансовий рік прибутку від продажу нематеріальних активів (крім трансферів гравців), які не є відповідним доходом згідно з регламентом".

Клуб звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS), але програв у жовтні минулого року. CAS заявив, що штраф у розмірі 500 000 євро був "насправді відносно м'яким" і попередив клуб про "жорсткіші" санкції, якщо вона знову порушить правила.

Цього разу на Барселону може бути накладено більш суворе покарання, таке як зняття очок у наступному розіграші Ліги чемпіонів або зменшення ліміту на кількість гравців, яких вона може зареєструвати для участі у змаганнях.

Згідно з джерелом, порушення стосується доходів, зареєстрованих Барселоною від активів, які не вважаються релевантними згідно з правилами УЄФА.

Щоб полегшити фінансові проблеми в останні роки, іспанський клуб збирав гроші, продаючи частину своїх доходів від прав на трансляції, частку у власній медіа-компанії і майбутні доходи від VIP-місць на стадіоні "Камп Ноу", який ще перебуває на стадії реконструкції.

Ці операції, відомі як "важелі", визнаються Ла Лігою, але не УЄФА, який пізніше у червні зробить оголошення про будь-яку санкцію, яку може отримати Барселона.

Джерела в клубі намагалися применшити серйозність потенційних порушень. В Каталонії очікують, щонайбільше, невеликого фінансового штрафу.

Нагадаємо, що одразу два гравці Барселони перебувають у Топ-3 фаворитів на отримання Золотого м'яча 2025 року.

Раніше стало відомо, що "синьо-гранатові" домомвилися про перехід воротаря Еспаньйола.