Лестеру висунуто звинувачення у порушенні ФФП

Лестер Сіті можуть мати проблеми напередодні свого повернення до Чемпіоншипу із фінансовим фейр-плеєм.

Про це повідомляє Sky Sports.

Англійська Прем'єр-ліга висунула обвинувачення за трьома пунктами "лисицям". В разі доведення провини клубу, вони можуть розпочати нову кампанію з від'ємною кількістю набраних очок.

Зазначимо, що за підсумками сезону-2024/25 Лестер достроково залишив елітний дивізіон Англії, втративши математичні шанси на порятунок.

Окрім того, клуб залишить й багаторічний лідер Джеймі Варді, про що він оголосив напередодні.