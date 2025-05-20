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Лестеру висунуто звинувачення у порушенні ФФП

Володимир Максименко — 20 травня 2025, 15:37
Лестеру висунуто звинувачення у порушенні ФФП
Руд ван Ністелрой
Getty Images

Лестер Сіті можуть мати проблеми напередодні свого повернення до Чемпіоншипу із фінансовим фейр-плеєм.

Про це повідомляє Sky Sports.

Англійська Прем'єр-ліга висунула обвинувачення за трьома пунктами "лисицям". В разі доведення провини клубу, вони можуть розпочати нову кампанію з від'ємною кількістю набраних очок.

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Зазначимо, що за підсумками сезону-2024/25 Лестер достроково залишив елітний дивізіон Англії, втративши математичні шанси на порятунок.

Окрім того, клуб залишить й багаторічний лідер Джеймі Варді, про що він оголосив напередодні.

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