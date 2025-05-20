Лестеру висунуто звинувачення у порушенні ФФП
Руд ван Ністелрой
Getty Images
Лестер Сіті можуть мати проблеми напередодні свого повернення до Чемпіоншипу із фінансовим фейр-плеєм.
Про це повідомляє Sky Sports.
Англійська Прем'єр-ліга висунула обвинувачення за трьома пунктами "лисицям". В разі доведення провини клубу, вони можуть розпочати нову кампанію з від'ємною кількістю набраних очок.
Зазначимо, що за підсумками сезону-2024/25 Лестер достроково залишив елітний дивізіон Англії, втративши математичні шанси на порятунок.
Окрім того, клуб залишить й багаторічний лідер Джеймі Варді, про що він оголосив напередодні.