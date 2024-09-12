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Стало відомо, коли розпочнуться слухання щодо порушень Манчестер Сіті правил ФФП

Микола Дендак — 12 вересня, 19:45
Стало відомо, коли розпочнуться слухання щодо порушень Манчестер Сіті правил ФФП
ФК Манчестер Сіті

Слухання щодо порушень правил фінансового фейр-плей з боку Манчестер Сіті розпочнуться у понеділок, 16 вересня.

Про це повідомляє Sky Sports News.

Чинних чемпіонів Англійської Прем'єр-ліги звинувачують в 115 порушеннях, які відбувалися протягом 9 сезонів, з 2009 до 2018 року. Зазначається, що Ман Сіті не надавав точної фінансової інформації.

"Містян" звинувачують у тому, що один із їхніх менеджерів протягом чотирьох років отримував більше коштів, ніж було заявлено. Також протягом п'яти років англійський гранд не дотримувався правил ФФП та не повністю співпрацював із розслідуванням Прем'єр-ліги.

Очікується, що слухання щодо цієї справи триватиме до двох місяців, а рішення незалежної комісії навряд чи буде оприлюднено раніше весни. Якщо буде доведена провина, проте клуб оскаржить це рішення, то розгляд продовжиться.

За ці порушення Манчестер Сіті загрожує зняття очок або виключення з АПЛ.

Нагадаємо, напередодні італійська Рома, за яку виступає Артем Довбик, отримала покарання від УЄФА за порушення правил фінансового фейр-плей.

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Манчестер Сіті

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