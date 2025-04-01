Челсі продав жіночу команду самим собі та уникнув проблем з Правилами прибутковості

Лондонський Челсі задекларував прибуток у 200 мільйонів фунтів та уникнув проблем з Правилами прибутковості та сталого розвитку.

Про це повідомляє The Times.

"Сині" продали жіночу команду та декілька дочірніх компаній материнській компанії Blueco 22 Midco Ltd. Що стосується саме жіночого клубу, то його оцінили у 150 мільйонів фунтів.

Попри відсутність проблем із PSR, питання до Челсі можуть виникнути в УЄФА, який прямо забороняє подібні продажі.

Цікаво, що весь процес продажу відбувся 28 червня – за два дні до дедлайну.

Нагадаємо, Тодд Боелі став власником Челсі влітку 2022 року, коли клуб на продаж виставив Роман Абрамовіч через санкції з боку Великої Британії.

Раніше повідомлялось, що Україна так і не побачила грошей, які російський олігарх отримав за лондонський клуб.