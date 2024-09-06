УЄФА покарала Рому Довбика за порушення правил ФФП

Італійська Рома отримала покарання від УЄФА за порушення правил фінансового фейр-плей.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Зазначається, що команда отримала штраф розміром 2 мільйони євро за незначне порушення. Окрім цього, за інформацією джерела, Мілан, Інтер, Монако, Марсель, ПСЖ, Бешикташ, Трабзонспор і Антверпен правил у сезоні-2023/24 не порушували.

Також покарання отримав Істанбул Башакшехір. Його оштрафували на 100 тисяч, обмежили кількість гравців, яких можна заявити у список А до 23-х та обмежив можливість реєстрації нових гравців у цей список.

А Марсель та Астон Вілла отримали штрафи розміром 20 та 60 тисяч євро відповідно за прострочені терміни подачі фінансової звітності.

Нагадаємо, влітку до Роми приєднався український нападник Артем Довбик. Його трансфер увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

Також напередодні італійський колектив підсилився колишнім захисником Баварії та Боруссії Дортмунд Матсом Гуммельсом.