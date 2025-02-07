Ман Сіті включив травмованого Родрі та трьох новачків в заявку на плейоф Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті включив опорного півзахисника Родрі в заявку на Лігу чемпіонів.

Її оприлюднила пресслужба англійського клубу.

Окрім Родрі, у списку також новачки Абдукодір Хусанов, Ніко Гонсалес та Омар Мармуш.

Наразі гравець відновлюється від розриву хрестоподібної зв'язки коліна, яку він отримав в грі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбулася 22 вересня. У поточному сезоні він відіграв лише три поєдинки.

11 лютого Манчестер Сіті зіграє з Реалом в стиковому раунді Ліги чемпіонів.