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Ман Сіті включив травмованого Родрі та трьох новачків в заявку на плейоф Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 7 лютого 2025, 17:50
Ман Сіті включив травмованого Родрі та трьох новачків в заявку на плейоф Ліги чемпіонів
Родрі
IMAGO

Манчестер Сіті включив опорного півзахисника Родрі в заявку на Лігу чемпіонів.

Її оприлюднила пресслужба англійського клубу.

Окрім Родрі, у списку також новачки Абдукодір Хусанов, Ніко Гонсалес та Омар Мармуш.

Наразі гравець відновлюється від розриву хрестоподібної зв'язки коліна, яку він отримав в грі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбулася 22 вересня. У поточному сезоні він відіграв лише три поєдинки.

11 лютого Манчестер Сіті зіграє з Реалом в стиковому раунді Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Родрі Омар Мармуш

Манчестер Сіті

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