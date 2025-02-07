Боротьба триває: Манчестер Сіті подав ще один судовий позов проти правил АПЛ

Манчестер Сіті подав черговий судовий позов проти правил Англійської Прем'єр-ліги щодо транзакцій з афілійованими особами (APT).

Про це повідомляє The Athletic.

Річард Мастерс, виконавчий директор АПЛ, повідомив клуби вищого дивізіону про те, що "містяни" ініціювали нове арбітражне оскарження поправок, за які було проведено голосування в листопаді.

Незважаючи на новий юридичний виклик, існуючі правила АПЛ залишаться в силі і вважатимуться законними.

На думку Сіті, нові правила є дискримінаційними і стикаються з тими ж правовими проблемами, що й попередня ітерація: існуючі акціонерні кредити все ще не перевіряються так само ретельно, як інші комерційні угоди.

Вони вважають, що ці кредити повинні були пройти перевірку справедливої ринкової вартості в той час, а тепер повинні пройти її ретроспективно, коли перевірятимуться комерційні угоди з 2021 по 2024 рік.

Чинні чемпіони Англії також вважають, що нові правила дозволяють командам зберегти цю перевагу, яка, на їхню думку, є незаконною і відповідає рішенню незалежної комісії, винесеному в листопаді.

Читайте також : Реал та Вінісіус обговорюють новий контракт – у переговорах є проблема

Сіті вірить, що його позицію все ще підтримують команди, які голосували разом з ним (Ньюкасл, Ноттінгем Форест та Астон Вілла).

Нагадаємо, що у червні минулого року суперечки Манчестер Сіті з АПЛ щодо її правил призвели до того, що незалежна комісія визнала деякі аспекти регламенту незаконними.

Це в свою чергу призвело до того, що АПЛ більше місяця консультувалася зі своїми клубами щодо внесення змін до правил. У листопаді 16 клубів проголосували за зміни, і лише Сіті, Ньюкасл, Ноттінгем та Вілла проголосували проти запропонованих змін.

Однак тоді Манчестер Сіті стверджував, що голосування не повинно відбуватися доти, доки трибунал не надасть повних рекомендацій щодо правил АПЛ. І тепер "містяни" хочуть нового суду.

Раніше стало відомо, що колишній хавбек Манчестер Сіті отримав звинувачення у побитті своєї колишньої дружини.