Трабзонспор повісив цінник на Сікана

Футболіст Трабзонспора Данило Сікан може продовжити кар'єру в данському Копенгагені.

Про це повідомляє Günebakış.

Турецький клуб готовий попрощатися з українським форвардом, але лише в разі отримання відповідної пропозиції.

Зазначається, що Трабзонспор просить за Сікана 10 млн євро. За попередньою інформацією, Данило переходив із Шахтаря взимку за 6 млн та відсоток від наступного перепродажу футболіста.

Сікан узяв участь у 18 поєдинках цього сезону, забив 3 м'ячі та віддав 2 гольові передачі. Нещодавно повідомлялося, що Трабзонспор влітку може продати ще одного українського гравця.

Зауважимо, що Копенгаген за підсумками сезону-2024/2025 став чемпіоном Данії, здобув Кубок країни в розіграші та зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.