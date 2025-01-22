Скандально відомий екс-вінгер МЮ змінив футбольне громадянство

Форвард Марселя Мейсон Грінвуд змінив національну приналежність з Англії на Ямайку.

Про це повідомляє Daily Star.

Колишній вінгер Манчестер Юнайтед вирішив відмовитися від виступів за збірну Англії.

Читайте також : Відео Шахтар переміг Брест та продовжує боротьбу за плейоф Ліги чемпіонів

Це відбулося після того, як Англійська футбольна асоціація дала зрозуміти, що він більше ніколи не буде розглядатися як кандидат до збірної.

Асоціація в свою чергу дійшла до такого висновку після того, як три роки тому Грінвуда відсторонили від футболу за звинуваченням у спробі зґвалтування, нападі з нанесенням тілесних ушкоджень, а також у контрольованій і примусовій поведінці.

23-річний англієць заперечував звинувачення, які згодом були зняті Королівською прокуратурою. Але, незважаючи на те, що він перезавантажив свою кар'єру, йому сказали, що в майбутньому він не потрапить до складу "Трьох левів".

У складі збірної Англії Грінвуд провів усього один матч. Його дебютна та, як виявилося, остання гра відбулася 5 вересня 2020 року, коли англійці перемогли Ісландію (1:0) у Лізі націй. Мейсон вийшов на заміну, отримавши в своє розпорядження 12 хвилин.

Нагадаємо, що минулого літа Мейсон Грінвуд приєднався до Марселя, за який він відзначився 13 голами та 4 асистами у 20 матчах сезону.