Грінвуд обирає між Фенербахче та Атлетико – ESPN

Вінгер Марселя Мейсон Грінвуд близький до зміни клубної прописки.

Про це повідомляє ESPN.

24-річний гравець узгодив угоди з Фенербахче та Атлетико Мадрид і визначиться між ними протягом наступних двох днів.

Зазначається, що Грінвуд волів би повернутися до Мадрида та грати за "матрацників". Він жив у столиці Іспанії, коли грав за Хетафе в сезоні-2023/24.

Якщо трансфер відбудеться, ексклуб гравця – Манчестер Юнайтед отримає 35% від суми переходу.

Турецький клуб досяг домовленості з Марселем щодо трансферу футболіста за 42 мільйони євро плюс бонуси. Водночас Атлетико запропонував за гравця 45 мільйонів євро, а також бонусні виплати.

Обидва клуби також погодили з футболістом умови особистого контракту. У разі переходу до турецької команди він зароблятиме 7–8 мільйонів євро "чистими" на сезон, тоді як в Атлетико його річна зарплата становитиме 5–6 мільйонів євро після сплати податків.

Чинний контракт Мейсона з Марселем розрахований до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів євро. У футболці "провансальців" провів вже 81 матч, у яких забив 48 голів та віддав 17 асистів.

Раніше повідомлялося, що Рома погодила умови особистого контракту з Грінвудом.