Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексгравець Манчестер Юнайтед хоче, щоб його нова команда підписала Погба

Олексій Погорелов — 26 січня 2025, 20:33
Ексгравець Манчестер Юнайтед хоче, щоб його нова команда підписала Погба
Мейсон Грінвуд
Instargam Мейсона Грінвуда

Вінгер Марселя Мейсон Грінвуд висловив сподівання, що його колишній одноклубник Поль Погба приєднається до нього на Лазурному березі.

Слова 23-річного англійця наводить сайт Альфредо Педулли.

"Це фантастична людина, справжній професіонал. Він взяв мене під своє крило в Манчестер Юнайтед і піклувався про мене.

Він гравець найвищого класу. Я думаю, що всі команди в Європі хотіли б його мати. Якби він приїхав сюди, це було б фантастично", – заявив Грінвуд.

Нагадаємо, що Поль Погба перебуває у статусі вільного агента після того, як він домовився з Ювентусом про розірвання контракту.

Французький футболіст домігся скорочення своєї дискваліфікації, яку він отримав через провалену допінг-пробу. Цього місяця він може повернутися до тренувань з командами, але на поле 31-річний півзахисник зможе вийти не раніше березня.

Грінвуд у свою чергу минулого літа змінив Манчестер Юнайтед на Марсель. У поточному сезоні Мейсон записав на свій рахунок 13 голів та 4 асисти у 20 матчах провансальців.

Грінвуд Марсель Поль Погба

Грінвуд

Скандально відомий екс-вінгер МЮ змінив футбольне громадянство
Грінвуд не врятував: Марсель неочікувано програв Осеру в стартовому матчі 11 туру Ліги 1
Скандальний футболіст та жертва його насилля чекають на другу дитину
Марсельські феміністки виступили проти підписання Грінвуда
Грінвуд перейшов у Марсель

Останні новини