Ексгравець Манчестер Юнайтед хоче, щоб його нова команда підписала Погба

Вінгер Марселя Мейсон Грінвуд висловив сподівання, що його колишній одноклубник Поль Погба приєднається до нього на Лазурному березі.

Слова 23-річного англійця наводить сайт Альфредо Педулли.

"Це фантастична людина, справжній професіонал. Він взяв мене під своє крило в Манчестер Юнайтед і піклувався про мене. Він гравець найвищого класу. Я думаю, що всі команди в Європі хотіли б його мати. Якби він приїхав сюди, це було б фантастично", – заявив Грінвуд.

Нагадаємо, що Поль Погба перебуває у статусі вільного агента після того, як він домовився з Ювентусом про розірвання контракту.

Французький футболіст домігся скорочення своєї дискваліфікації, яку він отримав через провалену допінг-пробу. Цього місяця він може повернутися до тренувань з командами, але на поле 31-річний півзахисник зможе вийти не раніше березня.

Грінвуд у свою чергу минулого літа змінив Манчестер Юнайтед на Марсель. У поточному сезоні Мейсон записав на свій рахунок 13 голів та 4 асисти у 20 матчах провансальців.