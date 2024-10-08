Вікторія та Металург розписали нульову нічию в матчі-відкритті 11 туру Першої ліги

Матч-відкриття 11 туру Групи Б Першої ліги-2024/25 між сумською Вікторією та запорізьким Металургом завершився без голів.

Чемпіонат України – Перша ліга, Група Б

11 тур, 8 жовтня

Вікторія – Металург Запоріжжя 0:0

Для Вікторії це вже четверта нічия поспіль та друга безгольова. Завдяки одному набраному очку команда Анатолія Безсмертного піднялася на третю сходинку, але в цьому турі її можуть випередити одразу три команди – Кудрівка, ФСК Маріуполь та Металіст 1925.

Металург залишився на передостанній позиції та ризикує опуститися на дно турнірної таблиці, якщо Кремінь завтра, 9 жовтня переможе Металіст 1925.

Нагадаємо, найвидовищнішим матчем вікенду в Першій лізі стала перестрілка з 7 голами між Кудрівкою та ЮКСА.