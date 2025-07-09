Металіст 1925 на зборах міг провести спаринги з двома клубами Серії А

Металіст 1925 на зборах в Австрії міг провести спаринги з двома клубами Серії А – Пармою та Удінезе.

Про це у інтерв'ю Tribuna.com розповів головний тренер харківського клубу Младен Бартулович.

"Скажу, що було ще кілька домовленостей навіть з більш іменитими командами. Наприклад, з Пармою, Удінезе чи Істанбул Башакшехіром. Але від них довелося відмовитися, бо важко було зробити план зборів, а ігри вже попередньо були домовлені.

Я дуже задоволений, що ми можемо зіграти з такими командами та перевірити себе на тлі цих суперників", – розповів Бартулович.