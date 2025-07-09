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Металіст 1925 на зборах міг провести спаринги з двома клубами Серії А

9 липня 2025, 20:10
Металіст 1925 на зборах міг провести спаринги з двома клубами Серії А
ФК Металіст 1925

Металіст 1925 на зборах в Австрії міг провести спаринги з двома клубами Серії А – Пармою та Удінезе.

Про це у інтерв'ю Tribuna.com розповів головний тренер харківського клубу Младен Бартулович.

"Скажу, що було ще кілька домовленостей навіть з більш іменитими командами. Наприклад, з Пармою, Удінезе чи Істанбул Башакшехіром. Але від них довелося відмовитися, бо важко було зробити план зборів, а ігри вже попередньо були домовлені.

Я дуже задоволений, що ми можемо зіграти з такими командами та перевірити себе на тлі цих суперників", – розповів Бартулович.

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 в спарингу обіграв чемпіона Азербайджану Карабах.

Зауважимо, що харків'яни у межах підготовки до нового сезону зіграють зі збірною Катару.

Младен Бартулович Металіст 1925

Младен Бартулович

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