Металіст – Лівий берег, Металург – Буковина: онлайн-відеотрансляції матчів 8 туру Першої ліги
У понеділок, 29 вересня, відбудеться низка матчів у межах восьмого туру Першої ліги України.
Ігровий день розпочнеться о 13:00 матчем Металіста та Лівого берега. В прямому етері гру транслюватимуть Youtube-канал ПФЛ та сайт "Чемпіон".
Пряма трансляція матчу Металіст – Лівий берег
Кияни наразі посідають сьоме місце у турнірній таблиці, набравши 9 очок. Харків'яни розмістились на 14-й позиції – п'ять залікових балів.
Згодом Металург у номінально домашньому поєдинку зіграє з Інгульцем, а о 15:30 закриватимуть тур Фенікс-Маріуполь та Буковина.
Пряма трансляція матчу Металург – Інгулець
Пряма трансляція матчу Фенікс-Маріуполь – Буковина
Напередодні Поділля залишило останню сходинку завдяки перемозі над Прикарпаттям, а Чорноморець здобув чергові три очки, здолавши Агробізнес.