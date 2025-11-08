Зоря впевнено переграла Металіст 1925: огляд матчу УПЛ

У суботу, 8 листопада, Зоря на виїзді перемогла Металіст 1925 у межах 12-го туру чемпіонату України.

Огляд матчу

Зоря забила швидкий гол завдяки помилці захисту харків'ян, відзначився Пилип Будківський. Металіст 1925 відновив паритет ще у першому таймі - пенальті реалізував Рашиця. Однак вже за чотири хвилини Вантух дальнім ударом знову вивів луганський колектив вперед.

У другій половині успіх Зорі закріпив Слесар, який замкнув подачу з флангу.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

12 тур, 8 листопада

Металіст 1925 – Зоря 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – Будківський, 8, 1:1 – Рашиця, 31 (пен.), 1:2 – Вантух, 34, 1:3 – Слесар, 48

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Шабанов, Павлюк, Салюк, Литвиненко, Когут (Мба, 62), Чурко, Рашиця, Забергджа, Антюх

Зоря: Сапутін, Жуніньйо, Джордан, Яньїч, Вантух, Кушніренко, Анджушич (Ескінья, 90+5), Башич, Будківський, Попара, Слесар (Малиш, 87)

Попередження: Кушніренко, Салюк, Анджушич, Литвиненко.

Перемога дозволила Зорі ділити шосту-сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ з Колосом, набравши 19 очок. Металіст 1925 тепер восьмий – 17 залікових балів.

Нагадаємо, 12 тур УПЛ стартував у Тернополі, де Епіцентр поступився столичній Оболоні. Пізніше Колос обіграв Кудрівку.