Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Верес – Металіст 1925. Де та коли дивитися матч 30 туру УПЛ

Сергій Шаховець — 24 травня 2026, 12:10
Верес – Металіст 1925. Де та коли дивитися матч 30 туру УПЛ
Металіст 1925

У неділю, 24 травня, відбудеться матч 30-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону 2025/26, у якому рівненський Верес зіграє проти Металіста 1925.

Поєдинок у Рівному на стадіоні "Авангард" розпочнеться о 13:00.

Матч Верес – Металіст 1925 можна переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

Востаннє суперники зустрічалися 15 квітня 2026 року. У дограванні поєдинку першого кола розгромну перемогу здобула харківська команда. У складі "жовто-синіх" хеттриком відзначився Петер Ітодо, а ще один гол забив Мба.

У турнірній таблиці УПЛ Металіст 1925 посідає сьоме місце, маючи в активі 48 очок. У разі перемоги харків'яни можуть піднятися на п'яту сходинку. Верес після 29 зіграних матчів йде на 11 місці (31 очко).

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,83. Нічия – 3,60. Виграш рівненських "вовків" – 4,50.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ де дивитися Верес Рівне

Чемпіонат України, УПЛ

Полісся та Рух назвали склади на матч 30 туру УПЛ
ЛНЗ та Оболонь визначилися зі складами на вирішальний матч УПЛ у боротьбі за срібло
Оболонь – ЛНЗ. Де та коли дивитися матч 30 туру УПЛ
Полісся – Рух. Де та коли дивитися матч 30 туру УПЛ
Полісся – Рух: букмекери назвали фаворита вирішального матчу за бронзу УПЛ

Останні новини