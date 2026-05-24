Верес – Металіст 1925. Де та коли дивитися матч 30 туру УПЛ

У неділю, 24 травня, відбудеться матч 30-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону 2025/26, у якому рівненський Верес зіграє проти Металіста 1925.

Поєдинок у Рівному на стадіоні "Авангард" розпочнеться о 13:00.

Матч Верес – Металіст 1925 можна переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

Востаннє суперники зустрічалися 15 квітня 2026 року. У дограванні поєдинку першого кола розгромну перемогу здобула харківська команда. У складі "жовто-синіх" хеттриком відзначився Петер Ітодо, а ще один гол забив Мба.

У турнірній таблиці УПЛ Металіст 1925 посідає сьоме місце, маючи в активі 48 очок. У разі перемоги харків'яни можуть піднятися на п'яту сходинку. Верес після 29 зіграних матчів йде на 11 місці (31 очко).

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,83. Нічия – 3,60. Виграш рівненських "вовків" – 4,50.

