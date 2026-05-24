Верес – Металіст 1925: букмекери назвали фаворита матчу останнього туру УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Верес вдома прийматиме Металіст 1925.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,80. Нічия – 3,64. Виграш гостей – 5,00.

Поєдинок відбудеться 24 травня в Рівному на стадіоні "Авангард". Стартовий свисток має пролунати о 13:00. Одночасно з ним також стартують матчі Динамо – Кудрівка, Оболонь – ЛНЗ та Полісся – Рух.

Зазначимо, що наразі Верес посідає 11 місце в турнірній таблиці, перебуваючи в 3 очках над зоною перехідних матчів, а Металіст 1925 – 7-ме. Вони мають у своєму активі 31 і 48 очок відповідно.

