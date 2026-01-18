Українська правда
Металіст 1925 – Вольфсбергер: онлайн-трансляція товариського матчу

Сергій Шаховець — 18 січня 2026, 12:44
У неділю, 18 січня, харківський Металіст 1925 проведе перший контрольний матч на зимових зборах в Іспанії.

Суперником "жовто-синіх" буде австрійський Вольфсбергер. Поєдинок на стадіоні "Montecastillo" у Херес-де-ла-Фронтера розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Дивіться трансляцію товариського матчу, організовану пресслужбою Металіста 1925, у прямому етері на "Чемпіоні".

У чемпіонаті Австрії Вольфсбергер посідає 8 місце після 17 турів, маючи в активі 24 очки. У поточному сезоні команда з однойменного міста брала участь у кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 підписав двох легіонерів: венесуельського вінгера Себастіана Кастільо та колумбійського опорника Ніколаса Аревало.

