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Металіст 1925 виставив на трансфер хавбека, який через важку травму зіграв лише 1 матч

Олексій Мурзак — 22 червня 2025, 16:20
Металіст 1925 виставив на трансфер хавбека, який через важку травму зіграв лише 1 матч
Денис Нагнойний
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Металіст 1925 виставив на трансфер хавбека Дениса Нагнойного.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 23-річному хавбеку шукають новий клуб – на правах оренди або на умовах трансферу.

Ексгравець Зорі пропустив дуже тривалий період через складну травму (розрив хрестоподібних зв'язок), а минулого сезону зіграв 1 матч із 24 можливих.

Контракт Нагнойного у Металісті 1925 спливає тільки влітку 2028-го.

Раніше повідомлялося, що харківський клуб запланував кадрову чистку перед стартом УПЛ. Вчора, 21 червня, Металіст 1925 також оголосив про перехід Калюжного, Крупського та ще трьох гравців.

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