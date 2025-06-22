Металіст 1925 виставив на трансфер хавбека, який через важку травму зіграв лише 1 матч

Металіст 1925 виставив на трансфер хавбека Дениса Нагнойного.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 23-річному хавбеку шукають новий клуб – на правах оренди або на умовах трансферу.

Ексгравець Зорі пропустив дуже тривалий період через складну травму (розрив хрестоподібних зв'язок), а минулого сезону зіграв 1 матч із 24 можливих.

Контракт Нагнойного у Металісті 1925 спливає тільки влітку 2028-го.

Раніше повідомлялося, що харківський клуб запланував кадрову чистку перед стартом УПЛ. Вчора, 21 червня, Металіст 1925 також оголосив про перехід Калюжного, Крупського та ще трьох гравців.