Металіст 1925 виставив на трансфер хавбека, який через важку травму зіграв лише 1 матч
Денис Нагнойний
Металіст 1925 виставив на трансфер хавбека Дениса Нагнойного.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, 23-річному хавбеку шукають новий клуб – на правах оренди або на умовах трансферу.
Ексгравець Зорі пропустив дуже тривалий період через складну травму (розрив хрестоподібних зв'язок), а минулого сезону зіграв 1 матч із 24 можливих.
Контракт Нагнойного у Металісті 1925 спливає тільки влітку 2028-го.
Раніше повідомлялося, що харківський клуб запланував кадрову чистку перед стартом УПЛ. Вчора, 21 червня, Металіст 1925 також оголосив про перехід Калюжного, Крупського та ще трьох гравців.