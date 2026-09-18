ФК Харків: Бойко повернеться в Україну після завершення відрядження

Президент ФК Харків Богдан Бойко має повернутися в Україну після завершення поточного службового відрядження.

Про це "Чемпіону" повідомили у клубі.

У харківському клубі пояснили, що Бойко виїхав у службове відрядження ще 27 серпня.

"З початку 2026 року Богдан Бойко мав 14 службових відряджень, після кожного з яких повертався в Україну. Наразі він перебуває у черговому службовому відрядженні, в яке виїхав 27 серпня – задовго до оприлюднення будь-якої інформації НАБУ та САП щодо так званої справи "Карфаген", – зазначено в заяві Харкова.

У клубі наголосили, що Бойко повернеться в Україну після завершення відрядження.

"Богдан Бойко повернеться в Україну після завершення всіх запланованих робочих завдань та ділових зустрічей", – заявили у ФК Харків.

Нагадаємо, Богдан Бойко опинився в контексті розслідування НАБУ та САП щодо діяльності організованої групи, яку правоохоронці назвали "Карфагеном".

За даними САП, Бойко спілкувався із заступником начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою щодо питань, пов'язаних із діяльністю шахрайських кол-центрів, водночас сам президент ФК "Харків" заперечує свою причетність до незаконної діяльності.