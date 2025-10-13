Металіст 1925 без проблем переграв у спарингу другу команду Колоса

Українські клуби продовжують заповнювати міжнародну пазу на матчі збірних товариськими поєдинками.

Зокрема, 13 жовтня спаринг між собою провели Металіст 1925 та Колос-2. Матч завершився перемогою представника УПЛ з рахунком 3:1.

Колос-2 першим відкрив рахунок у першому таймі, однак ще до перерви пропустив тричі.

Свій наступний матч в чемпіонаті Металіст 1925 проведе 20 жовтня проти Кудрівки. Після 8 турів харківський клуб займає 5-ту сходинку в турнірній таблиці.

Контрольний матч з футболу

Металіст 1925 – Колос-2 3:1 (3:1)

Голи: 0:1 – 14 Рубльов, 1:1 – 25 Литвиненко, 2:1 – 28 Когут, 3:1 – 45+1 Калитвинцев

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, Олександрія програла ЛНЗ, Полісся перемогло Колос, а Кудрівка та Епіцентр зіграли внічию.