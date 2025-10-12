Українська правда
ЛНЗ переграв Олександрію, Полісся виграло Колос, нічия Кудрівки та Епіцентра у товариських матчах

Олексій Мурзак — 12 жовтня 2025, 22:11
Українські клуби продовжують заповнювати міжнародну пазу на матчі збірних товариськими поєдинками.

Так, 12 жовтня спаринг між собою провели представники УПЛ Олександрія та ЛНЗ. Зустріч завершилася перемогою черкаського клубу з рахунком 2:1.

Підопічні Кирила Нестеренка відкрили рахунок, однак по ходу матчу розгубили перевагу.

Також між собою зіграли Полісся та Колос. Житомирський клуб виграв 2:1. Водночас у ще одному товариському протистоянні Кудрівка зіграла внічию з Епіцентром.

Контрольні матчі з футболу

Олександрія – ЛНЗ 1:2 (1:1)

Полісся – Колос 2:1 (0:1)

Кудрівка – Епіцентр 1:1

Сьогодні, 12 жовтня, також відбулися два матчі 11-го туру Першої ліги України з футболу.

