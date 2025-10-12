ЛНЗ переграв Олександрію, Полісся виграло Колос, нічия Кудрівки та Епіцентра у товариських матчах
ФК ЛНЗ
Українські клуби продовжують заповнювати міжнародну пазу на матчі збірних товариськими поєдинками.
Так, 12 жовтня спаринг між собою провели представники УПЛ Олександрія та ЛНЗ. Зустріч завершилася перемогою черкаського клубу з рахунком 2:1.
Підопічні Кирила Нестеренка відкрили рахунок, однак по ходу матчу розгубили перевагу.
Також між собою зіграли Полісся та Колос. Житомирський клуб виграв 2:1. Водночас у ще одному товариському протистоянні Кудрівка зіграла внічию з Епіцентром.
Контрольні матчі з футболу
Олександрія – ЛНЗ 1:2 (1:1)
Полісся – Колос 2:1 (0:1)
Кудрівка – Епіцентр 1:1
Сьогодні, 12 жовтня, також відбулися два матчі 11-го туру Першої ліги України з футболу.