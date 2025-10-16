Металіст 1925 оголосив про створення команди з ампфутболу

Харківський Металіст 1925 оголосив про створення ампфутбольної команди Металіст 1925 Незламні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що команду творено на базі іншої ампфутбольної команди з Харкова – Незламні, яка вже бере участь у чемпіонаті України з ампфутболу. Уже в наступному турі "Ліги дужих", колектив виступатиме під новою назвою.

"Ідея створення ампфутбольної команди при нашому клубі з’явилася ще минулого сезону. У цей період у Харкові почала зароджуватися команда Незламні, і ми уважно стежили за їхнім розвитком. Організовувати ще одну ампфутбольну команду в Харкові було б не зовсім логічно, тому з часом ми вирішили об’єднати зусилля. Сьогодні важливий день – відтепер команда Незламні стає частиною ФК Металіст 1925", – сказав віцепрезидент Металіста 1925 Юрій Коротун.

Наступний тур чемпіонату України з футболу відбудеться 1 та 2 листопада. Наразі, після шести стартових турів, харківська команда посідає п’яту позицію в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 11 очок.

Ампфутбол – це вид спорту для людей з ампутаціями або вродженими вадами кінцівок. З основними правилами гри можна ознайомитись за цим посиланням.

Раніше збірна України з ампфутболу виступила на міжнародному турнірі у Польщі.