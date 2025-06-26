Збірна України з ампфутболу виступить на міжнародному турнірі в Польщі
УАФ
У Варшаві відбудеться міжнародний турнір AMP FOOTBALL CUP, у якому візьме участь збірна України з ампфутболу.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Змагання проходитимуть з 28 до 29 червня на території Активного центру Hutnik у столиці Польщі. Вхід для вболівальників – вільний.
Обидва матчі українська команда проведе проти господарів турніру – збірної Польщі:
- Субота, 28 червня – початок о 12:15 (за київським часом);
- Неділя, 29 червня – початок о 19:45 (за київським часом).
Раніше Українській асоціації футболу вдалося зібрати понад 200 тисяч канадських доларів на розвиток програм адаптивного футболу, які впроваджує Фундація УАФ.