Ампфутбол в Україні: коли спорт – більше, ніж просто змагання

10-11 травня відбувся Весняний кубок Ліги Дужих. У змаганні, поділеному на дві ліги, змагалося 8 команд. У Суперлізі тріумфувала львівська Покрова-АМП, а Першу лігу виграли Хрестоносці Луцьк.

Я довго думав, з чого б почати цей текст, бо на турнірі сталася велика кількість моментів, які надовго засядуть у пам’яті. Але один момент запам’ятався найбільше та подарував найщиріші емоції.

Це був останній день Весняного кубку. Перед фіналами в обох лігах за планом було відкрите тренування для тих, хто хоче доєднатись до ампфутболу та двосторонній матч між новачками. І там, серед гравців був 10-річний Михайлик Палій. Ніколи не забуду, як в одному з моментів він вийшов сам на сам з воротарем та забив. Трибуни аплодували, гравці обох команд вітали хлопчика, а він щиро радів моменту.

Михайлик Палій Дан Балашов (УАФ)

Але це був не останній подарунок для Михайлика в той день. Одразу після тренування на поле вийшла його команда Покрова-АМП. Вона у фіналі Суперліги грала проти Шахтаря Сталеві та перемогла з рахунком 3:0. А вже за декілька хвилин Михайлик отримав ще один подарунок. Він поїде до Мюнхена на відкриття фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером та буде серед дітей, які виведуть фіналістів на вирішальний поєдинок.

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Михайлик народився на Івано-Франківщині. У 7 років йому діагностували остеосаркому, агресивну форму раку, через неї довелось ампутувати ногу. В травні 2024-го хлопчик отримав протез та завітав до тренування Покрови, а вже у червні доєднався до команди, ставши її талісманом.

Дан Балашов (УАФ)

Його історія стала для мене прикладом та поясненням, у чому головна місія ампфутболу. І сьогодні я хочу познайомити вас із цим видом спорту, розповісти, як все починалося і чого варто очікувати вже в недалекому майбутньому. А очікувати є чого.

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"Ми плануємо запустити чемпіонат України, сформувати повноцінну збірну, жіночу збірну. В нас є амбіції вигравати чемпіонати Європи та світу" – розповідає керівник проєкту "Ліга Дужих" Богдан Мельник.

Богдан Мельник Дан Балашов (УАФ)

І є достатньо причин говорити про це. Власне, Україна (на рівні з Польщею) на другому місці в усій Європі за кількістю команд з ампфутболу. У нас вже зараз є 8 колективів, які готові грати, ще 5 займаються комплектацією. Звісно, до першої Туреччини (32 клуби) ще далеко, але тенденція до збільшення кількості команд – помітна.

Тому Українська асоціація футболу вже зараз працює над тим, щоб створити чемпіонат України з ампфутболу. Запуск очікується в кінці літа або восени, саме змагання триватиме 2,5 місяці.

"В кінці літа/восени ми плануємо запустити повноцінний чемпіонат. Цього ще не було в Україні, але в ряді європейських країн він вже проводиться і доволі ефективно. В нас великий потенціал для того, щоб чемпіонат розростався, бо команд буде тільки більше, і їм дуже хочеться вже зараз змагатися, а не лише тренуватися. Цей турнір триватиме десь 2,5 місяці. Над планом та регламентом зараз ведеться робота, але чемпіонат вже внесли в календар подій в Міністерстві ветеранів", – сказала Олена Балбек, радниця президента УАФ з питань комунікації та соціальних проєктів.

Олена Балбек Дан Балашов (УАФ)

А поки чемпіонату ще немає УАФ проводить кубкові змагання. Першим був Зимовий кубок Ліги Дужих. Турнір пройшов 11-12 січня 2025 року. На ньому змагалося 5 команд, і перемогу здобула львівська Покрова-2.

І Весняний кубок, про який ми сьогодні поговоримо, був лише другим турніром. Але перш ніж розповідати про нього, варто познайомити вас з основними правилами ампфутболу.

Що потрібно знати про ампфутбол?

Головне – гравці. Грати можуть тільки люди з ампутацією, або ті, що мають порушення кінцівки. Футболісти в полі мають ампутацію ноги та не можуть грати на протезах, лише на милицях. У воротарів можуть бути здорові обидві нижні кінцівки, проте в них має бути або ампутація руки, або її функціональна недостатність.

Дан Балашов (УАФ)

Основні правила ампфутболу

Поле. Відкрите ігрове поле має бути 60 м завдовжки та 40 м завширшки, плюс мінус 5 м (у стандартному футболі – 100-110 м у довжину та 64-75 м у ширину). Пенальті. Удар виконується з дистанції 8 метрів. Ворота. Вони мають бути розміром 5 на 2-2,2 м (у великому футболі 7,23 на 2,44 м) Заміни. Їхня кількість необмежена, але не можна виконувати понад дві заміни одночасно. Також на поле може повторно вийти гравець, якого вже замінили. Склади. У стартовому складі має бути 7 гравців: 1 воротар та 8 польових. У заявці ж має бути до 13 футболістів, і обов’язково запасний воротар. Тривалість. Матч триває два тайми по 25 хвилин. Обом командам дозволено брати один таймаут за тайм. Офсайди. В ампфутболі немає положення поза грою. Голкіпер. Воротарю не дозволено покидати штрафний майданчик. Милиці. Вони вважаються продовженням руки, тому ними заборонено грати. Кукси. Заборонено грати куксою (частина кінцівки, що залишається після ампутації).

Весняний кубок Ліги Дужих

Познайомимося з командами? Як ми вже казали, на турнірі змагалося 8 клубів, які були поділені на дві ліги.

Учасники Суперліги:

Покрова АМП та Покрова АПМ-2 – львівські команди. Саме Покрова є першим українським клубом з ампфутболу (серед тих, що досі існують).

Шахтар Сталеві – команда з ампфутболу, власником якої є ФК Шахтар. Клуб дійшов до фіналу Суперліги на Весняному кубку.

МСК Дніпро – теж один з найстаріших українських клубів з ампфутболу.

Буревій Київщина – раніше називався АМП ФК Київ. Був фіналістом Зимового кубку.

У Першій лізі ж змагалося три команди, які є менш досвідченими. Це:

Хрестоносці (Луцьк) – команда, що у підсумку перемога в Першій лізі.

Дніпро-Честь Незламні (Дніпро-Харків) – став фіналістом турніру.

– став фіналістом турніру. Вінниця АМП (Вінниця).

Всі команди Весняного кубку Ліги Дужих Дан Балашов (УАФ)

Що ж до організації змагання, то нею повністю займалася Українська асоціація футболу. УАФ поселила команди, платила за їхнє проживання, харчування, дорогу та все інше. Тому було дуже важливо знайти спонсорів, і, за словами Балбек, це було непросто.

"Знайти спонсорів було непросто. Але наші спонсори – це компанії, які розуміють, що хочуть вкладати в соціально відповідальні бізнеси та проєкти. Це спонсори національної збірної Львівське та Adidas. Вони вже знали про нашу діяльність, були зацікавлені в тому, щоб долучитися до соціальних проєктів. І ідея долучитися до ампфутболу їм дуже сподобалася. Щодо Ощадбанку та Mastercard наша дружба триває вже понад рік. Вони прийшли до нас із пропозицією провести матч для людей на протезах. Ми погодились, організували все, але пояснили, що такі умови не регламентовані міжнародними правилами. Тому запропонували їм долучитися до ампфутболу та вже разом з нами розбудовувати його.

Олена Балбек Дан Балашов (УАФ)

Також Балбек розповіла, що це УАФ запропонувала MEGOGO стати транслятором фінальних матчів, і медіаплатформа одразу погодилася. А перший Кубок не транслювали на MEGOGO, тому що тоді УАФ просто не постукалась до них.

З організацією розібралися, але яким вийшов сам турнір? Якщо казати одним словом, то захопливим. Так, фаворити виділялися вже у перших матчах, але поєдинки були вкрай видовищними, а емоції – потужними.

Я досі пам’ятаю ту шалену радість гравців Шахтаря, коли вони у першій грі (проти Дніпра) забили переможний м'яч у компенсований до другого тайму час. Всі кричали, обіймалися, деякі гравці падали на коліна – справжня спортивна атмосфера. Щира неприхована радість.

Дан Балашов (УАФ)

Або коли після фіналу Суперліги гравці Покрови підійшли до вболівальників та зарядили гучне "Слава Україні". А в цей час поруч з ними фанати Шахтаря запалили фаєри. Я вже не згадаю, коли востаннє бачив фаєри особисто. А тут це було, і це було вкрай емоційно.

Дан Балашов (УАФ)

А сейви? Ви бачили, які удари тягнули голкіпери? А які комбінації розігрували команди? В деякі моменти здавалося, що я дивлюся матчі Української Прем’єр-ліги в її найкращі часи.

Що буде з ампфутболом далі?

Якщо коротко, то тільки розвиток.

Ми вже казали, що УАФ планує невдовзі запустити чемпіонат України. Підготовка до цього йде повним ходом. Вже зараз є 8 арбітрів, які можуть обслуговувати матчі з ампфутболу. Ще 12 проходять навчання. З приємного, двоє суддів будуть обслуговувати поєдинки Ліги чемпіонів з ампфутболу.

"Зараз нових людей, які хочуть стати арбітрами – 12. Є ще 8 тих, котрі вже обслуговують. Тут треба сказати, що 2 арбітри склали іспити в Європейській асоціації ампфутболу та їдуть обслуговувати матчі Ліги чемпіонів у Туреччину цього року. Більшість арбітрів – ті, хто обслуговує УПЛ і навіть є деякі арбітри ФІФА", – сказав Богдан Мельник.

Арбітри ампфутболу Дан Балашов (УАФ)

Окрім навчання арбітрів, УАФ також навчає тренерів з ампфутболу, проводить консультації зі створення команди та організаційних моментів, організовує виїзні відкриті тренування та купує форму. УАФ серйозно працює над розвитком цього виду спорту.

Однією з арбітринь ампфутболу є Олександра Золотухіна, гравчиня команди Буревій. Вона розповіла, що доволі швидко пройшла навчання і вже на Весняному кубку дебютувала в ролі судді.

"Коли граєш – це одне, а коли судиш – зовсім інше. У нас були конференції, зуми, нам давали правила, потім ми проходили тести. Для мене, оскільки я багато правил вже знала, навчання пройшло швидко. Мені 1-2 неділі дали для засвоєння матеріалу", – розповідає Золотухіна.

Олександра Золотухіна Дан Балашов (УАФ)

Є лише одна суттєва проблема. Щоб створити команду, не достатньо мати багато грошей та бажання. На відміну від звичайного футболу, в ампфутболі значно важче залучити нових гравців. Проте вже зараз в Україні їх 170, близько 15% від всієї кількості футболістів у Європі.

"Одне з найважчих – залучити нових гравців. Тому що здебільшого це люди, які ніколи не були футболістами. Це люди, які в період реабілітації думають далеко не про футбол. Тому заснувати команду з ампфутболу значно важче. Скільки часу потрібно? Це дуже індивідуально і є дуже багато чинників, які на це впливають. Там де є багато центрів реабілітації це зробити простіше. Все залежить від роботи тих, хто хоче створити команду", – додав Мельник.

Дан Балашов (УАФ)

До речі, цікавий факт, ампфутбол не під структурою УЄФА та ФІФА. Є окрема світова та європейська асоціації ампфутболу.

Розвиток помітний вже зараз

Після всіх офіційних частин я дуже хотів поспілкуватися з Назарієм Русецьким, головним тренером команди Покрова АМП. Його підопічні не лише здобули перемогу, але й показали неймовірний рівень гри. Пан Русецький каже, що це завдяки практиці в чемпіонаті Польщі.

Назарій Русецький Дан Балашов (УАФ)

"Хлопці досить серйозно змінилися порівняно із Зимовим кубком, бо ми готувалися до чемпіонату Польщі. Вже зіграли два повноцінні турніри, одне коло чемпіонату. Ми увійшли в ігровий тонус і хлопці зараз в хорошій формі. Вони постійно тренуються, мають багато ігор. За останні 1,5 місяця ми зіграли 12 ігор, то ми в хорошому ігровому тонусі. А на Зимовому кубку було завершення чемпіонату, була пауза після ігор", – каже наставник.

Для розуміння, в Польщі грає команда "Вісла", яка є переможцем Ліги чемпіонів з ампфутболу. Вона – одна з найсильніших команд світу та вже близько двох років взагалі не програє. Тому досвід протистоянь з цим клубом дуже корисний для його команди.

"Зараз ми зіграли 7 матчів, це перше коло, та йдемо на 5 місці. Дві гри перемогли, дві зіграли внічию і тричі програли лідерам чемпіонату. Якщо зауважите, Вісла зараз є переможцем Ліги чемпіонів з ампфутболу. Вона – одна з найсильніших команд та близько двох років взагалі не програє. Там є не тільки гравці з Польщі, там є представники різних європейських збірних. Тому якщо ми через 5 років будемо мати таку практику і конкуруватимемо з лідерами, буде дуже добре".

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Також тренер Покрови похвалив українські команди, відзначивши їхній розвиток.

"Скажу чесно, мене дуже здивували команди, в хорошу сторону. Зимовий кубок був для них першим. Шахтар Сталеві, Дніпро Черкаси, Буревій Київ, це були для них перші офіційні матчі. Тому вони важко входили. А зараз ці команди і фізично, і технічно додали. Хлопці швидші стали. Молодці, розвиваються".

Дан Балашов (УАФ)

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Ампфутбол – не просто вид спорту, не просто змагання. Для мене це можливості. Можливості для людей, яких зламала війна, відновитися морально та знову відчувати щиру радість. І я по-справжньому щасливий, що зміг долучитися до цього дійства. Чекатиму на чемпіонат!