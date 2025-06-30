Металіст 1925 здобув впевнену перемогу в контрольному матчі над Ботошані

У понеділок, 30 червня, харківський Металіст 1925 провів свій перший контрольний матч на тренувальних зборах в Австрії.

Так, команда Младена Бартуловича впевнено перемогла румунський Ботошані – 2:0.

Голами за харківський колектив у першому таймі відзначилися Овусу та Рашиця. Друга половина зустрічі пройшла без забитих м'ячів.

Контрольний матч з футболу

Металіст 1925 – Ботошані 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Овусу, 2:0 – 15 Рашиця

На збори Металіст 1925 вирушив у п’ятницю, 27 червня. Надалі команда проведе ще мінімум 5 спарингів з доволі іменитими суперниками, більшу частина яких складають німецькі клуби.

Напередодні команда оголосила про завершення співпраці з трьома футболістами.