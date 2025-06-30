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Металіст 1925 попрощався ще з трьома гравцями

Олексій Мурзак — 30 червня 2025, 18:36
Металіст 1925 попрощався ще з трьома гравцями
ФК Металіст 1925

Металіст 1925 оголосив про завершення співпраці з трьома футболістами.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

Команду залишили захисник Ігор Курило, півзахисник Дмитро Кравченко та вінгер Андрій Чирук.

 Курило приєднався до команди в липні 2022-го року. За цей час зіграв в 48 матчах, у яких відзначився 5 асистами.

Кравченко приєднався до команди в вересні 2020-го року. За цей час зіграв в 44 матчах, у яких відзначився 2 голами.

Чирук приєднався до команди в серпні 2022-го року. За цей час зіграв в 33 матчах за основну команду, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

Раніше клуб оголосив про відхід центрального захисника Максима Жичикова.

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