Металіст 1925 попрощався ще з трьома гравцями
ФК Металіст 1925
Металіст 1925 оголосив про завершення співпраці з трьома футболістами.
Про це повідомила пресслужба харківського клубу.
Команду залишили захисник Ігор Курило, півзахисник Дмитро Кравченко та вінгер Андрій Чирук.
Курило приєднався до команди в липні 2022-го року. За цей час зіграв в 48 матчах, у яких відзначився 5 асистами.
Кравченко приєднався до команди в вересні 2020-го року. За цей час зіграв в 44 матчах, у яких відзначився 2 голами.
Чирук приєднався до команди в серпні 2022-го року. За цей час зіграв в 33 матчах за основну команду, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.
Раніше клуб оголосив про відхід центрального захисника Максима Жичикова.