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Журналіст назвав перші два майбутні підписання Металіста 1925 перед сезоном УПЛ

Олексій Мурзак — 13 червня 2025, 16:51
Журналіст назвав перші два майбутні підписання Металіста 1925 перед сезоном УПЛ
Євген Павлюк
ФК Ворскла

Першими літніми трансферами Металіста 1925 стануть лівий захисник Олександрії Олександр Мартинюк та центральний оборонець Ворскли Євген Павлюк.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Мартинюк обійдеться харківському клубу в 1,5 мільйони євро, про цю пропозицію повідомлялося раніше.

Водночас за Павлюка харківʼяни заплатять приблизно 600 тисяч доларів.

Особисті контракти з гравцями ще не підписані, але принципові домовленості досягнуті.

У сезоні-2024/25 Мартинюк зіграв 30 матчів за Олександрію, в яких відзначився 2 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює захисника у 2 мільйони євро.

Павлюк у поточному сезоні провів 21 матч без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 хоче бачити головним тренером команди хорватського тренера Зорі Младена Бартуловича.

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