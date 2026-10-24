Харків без проблем переміг Пантер у матчі 13 туру чемпіонату України

У суботу, 24 жовтня, відбувся черговий матч у межах 13 туру чемпіонату України з футболу серед жінок, в якому зустрілись Харків та Пантери.

Лідерки Прайм-ліги здобули упевнену перемогу над суперницями із рахунком 2:0.

Номінальні господарки поля здобули комфортний результат ще у першому таймі, відправивши два м'ячі у ворота уманських футболісток, після чого спокійно довелу справу до перемоги.

Чемпіонат України – Прайм-ліга

13 тур, 24 жовтня

ФК Харків – Пантери 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Хіміч, 6, 2:0 – Андрухів, 32

Харків продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю чемпіонату України, набравши 31 очко. Пантери посідають останню позицію – три залікові бали.

Напередодні Сістерс відкрили тур домашньою перемогою над донецьким Шахтарем.