Металіст 1925 хоче бачити тренером іноземця, який погодився очолити інший клуб – джерело

Металіст 1925 хоче бачити головним тренером команди хорватського тренера Зорі Младена Бартуловича.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, перемовини між сторонами завершилися успішно. Проте є і проблемний момент: Младен уже домовився про контракт із Олександрією та дав згоду приєднатися до срібного призера УПЛ.

За умови, якщо Бартулович очолить харківський клуб, до його тренерського штабу увійдуть фахівці, які допомогли Металісту 1925 повернутися до еліти українського футболу: Олександр Чижов, Максим Цвіренко та Андрій Полунін.

Раніше стало відомо, що Металіст 1925 отримав атестат, необхідний для виступів у чемпіонаті УПЛ сезону-2025/26.