Металіст 1925 планує підписати дебютанта збірної України – ТаТоТаке

Новачок Української Прем'єр-ліги Металіст 1925 зробив офіційну пропозицію Олександрії щодо трансферу захисника Олександра Мартинюка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, харківський колектив запропонував керівництву "містян" 1,5 мільйона євро. Також футболіста пов'язували з переходом до Полісся, яке нещодавно очолив Руслан Ротань.

У сезоні-2024/25 Мартинюк зіграв 30 матчів за Олександрію, в яких відзначився 2 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює захисника у 2 мільйони євро.

Нагадаємо, 29 травня Олександрія оголосила про відхід Руслана Ротаня з посади головного тренера клубу. Під його керівництво команда вперше в історії здобула срібло чемпіонату України.