Було багато емоцій: Гаджиєв висловився про перемогу Харкова над Епіцентром

Атакувальний півзахисник Харкова Рамік Гаджиєв поділився емоціями після перемоги над Епіцентром в матчі 10 туру УПЛ.

Вінгер дав коментар в етері УПЛ ТБ.

"Одна з найемоційніших ігор. Ми грали до кінця і наші зусилля подарували нам цей гол. Хочу подякувати Епіцентру за гру – думаю, вболівальники отримали задоволення. Було дуже багато емоцій, боротьби.

Перемога дуже важлива для нас, ми просуваємось у турнірній таблиці. Хочу подякувати і вболівальникам за атмосферу, і команді за перемогу", – сказав Гаджиєв.

Також українець висловився про свої поради Крупському під час другого голу.

"Я розумів, що під ліву ногу мені ніяк не дадуть під удар. Я йому кричав, що там зона, нехай робить простріл. І він, зрештою, віддав результативну передачу, з чим я і вітаю", – резюмував Гаджиєв.

Харків за підсумками гри залишився на третьому місці турнірної таблиці, маючи 21 очко.

Раніше харків'яни разом з іншими клубами УПЛ дізнались час початку матчів 12 туру чемпіонату України.