Бартулович – про перемогу Харкова над Епіцентром: Це було красиво

Головний тренер Харкова Младен Бартулович поділився емоціями від перемоги команди над Епіцентром в 10 турі УПЛ.

Фахівець дав інтерв'ю УПЛ ТБ.

"Це було красиво і, на мою думку, заслужено. Ми напрацювали на цю перемогу – після забитого м'яча ми мали декілька нагод на другий гол, зокрема момент Яцика.

Коли Епіцентр у другому таймі перестробудувався, то було дещо важче, але ми витримали і дотисли суперника. У Епіцентра був один момент і вони з нього зробили гол", – розповів Бартулович.

Також хорват поділився емоціями від третього поточного місця Харкова у турнірній таблиці.

"У нас є мрія, є своя ціль і ми йдемо до неї. В таких матчах потрібно витискати максимум результату, це робить нас сильніше", – додав наставник.

Харків за підсумками гри залишився на третьому місці турнірної таблиці, маючи 21 очко.

Раніше своїми думками після перемоги поділився вінгер харків'ян Рамік Гаджиєв.