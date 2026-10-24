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Бартулович – про перемогу Харкова над Епіцентром: Це було красиво

Володимир Максименко — 24 жовтня 2026, 16:55
Бартулович – про перемогу Харкова над Епіцентром: Це було красиво
Младен Бартулович
ФК Харків

Головний тренер Харкова Младен Бартулович поділився емоціями від перемоги команди над Епіцентром в 10 турі УПЛ.

Фахівець дав інтерв'ю УПЛ ТБ.

"Це було красиво і, на мою думку, заслужено. Ми напрацювали на цю перемогу – після забитого м'яча ми мали декілька нагод на другий гол, зокрема момент Яцика.
Коли Епіцентр у другому таймі перестробудувався, то було дещо важче, але ми витримали і дотисли суперника. У Епіцентра був один момент і вони з нього зробили гол", – розповів Бартулович.

Також хорват поділився емоціями від третього поточного місця Харкова у турнірній таблиці.

"У нас є мрія, є своя ціль і ми йдемо до неї. В таких матчах потрібно витискати максимум результату, це робить нас сильніше", – додав наставник.

Харків за підсумками гри залишився на третьому місці турнірної таблиці, маючи 21 очко. 

Раніше своїми думками після перемоги поділився вінгер харків'ян Рамік Гаджиєв.

Младен Бартулович ФК Харків Чемпіонат України, УПЛ Епіцентр Кам'янець-Подільський

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