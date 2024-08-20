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Екстренер Шахтаря очолив Металіст 1925

Ігор Чернявський — 20 серпня, 15:13
Екстренер Шахтаря очолив Металіст 1925
ФК Металіст 1925

Нідерландець Патрік ван Леувен став новим головним тренером Металіста 1925.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Сторони домовилися про контракт на 3 роки. До нового тренерського штабу увійдуть Олександр Чижов, Дмитро Кабачок, Валерій Блохін, Андрій Шабалін та Сергій Вольваков.

Президент Металіста 1925 поставив перед ван Леувеном чітке завдання — повернути команду в Українську Прем’єр-лігу. Нагадаємо, попереднім головним тренером харків’ян був Віктор Скрипник, який пішов у відставку після вильоту з "Турніру чотирьох" за право грати в УПЛ.

Ван Леувен відомий українським вболівальникам як колишній тренер Зорі та Шахтаря. Луганську команду нідерландець привів до бронзових медалей чемпіонату України-2022/23, після чого погодився на пропозицію Шахтаря, в якому раніше працював директором академії. Втім, наставником "гірників" він пробув лише кілька місяців, після чого був звільнений через невдалі результати.

Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Патрік ван Леувен

Патрік ван Леувен

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