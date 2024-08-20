Екстренер Шахтаря очолив Металіст 1925

Нідерландець Патрік ван Леувен став новим головним тренером Металіста 1925.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Сторони домовилися про контракт на 3 роки. До нового тренерського штабу увійдуть Олександр Чижов, Дмитро Кабачок, Валерій Блохін, Андрій Шабалін та Сергій Вольваков.

Президент Металіста 1925 поставив перед ван Леувеном чітке завдання — повернути команду в Українську Прем’єр-лігу. Нагадаємо, попереднім головним тренером харків’ян був Віктор Скрипник, який пішов у відставку після вильоту з "Турніру чотирьох" за право грати в УПЛ.

Ван Леувен відомий українським вболівальникам як колишній тренер Зорі та Шахтаря. Луганську команду нідерландець привів до бронзових медалей чемпіонату України-2022/23, після чого погодився на пропозицію Шахтаря, в якому раніше працював директором академії. Втім, наставником "гірників" він пробув лише кілька місяців, після чого був звільнений через невдалі результати.