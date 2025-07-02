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Металіст 1925 – Панатінаїкос: онлайн-трансляція товариського матчу

Денис Шаховець — 2 липня 2025, 12:05
Металіст 1925 – Панатінаїкос: онлайн-трансляція товариського матчу
ФК Металіст 1925

Харківський Металіст 1925 продовжує підготовку до нового сезону Української Прем’єр-ліги, у яку клуб підвищився після виступів у Першій лізі.

У межах літніх зборів в Австрії команда проведе контрольну гру проти титулованого грецького клубу Панатінаїкос.

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Матч відбудеться 2 липня о 12:00 за київським часом на стадіоні Sportplatz Angerberg у місті Ангерберг.

Дивіться трансляцію поєдинку, організовану пресслужбою Металіста 1925, у прямому етері на "Чемпіоні".

Гра стане важливою частиною підготовчого процесу для Металіста 1925, який працює над формою перед стартом у вищому дивізіоні українського футболу.

LIVE трансляція Металіст 1925 Панатінаїкос товариський матч Пряма трансляція

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