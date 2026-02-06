Українська правда
Лідер Карпат може продовжити кар'єру в іншому клубі УПЛ

Олександр Булава — 6 лютого 2026, 15:00
Бруніньйо
ФК Карпати

Бразильський атакувальний півзахисник Карпат Бруніньйо може продовжити кар'єру в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Ізраїльське Маккабі Хайфа, яке активно цікавилось бразильцем, більше не є основним претендентом на підписання гравця. Переговори між клубами загальмувались.

Тим часом свою зацікавленість у футболісті виявили декілька європейських клубів та харківський Металіст 1925, останні вже зробили Карпатам конкретну пропозицію щодо трансферу хавбека.

Зазначається, що якщо бразилець вирішить продовжити кар'єру в Україні, то питання переходу буде вирішене у найближчий тиждень.

У бразильця є чинний контракт із "зелено-білими" до кінця червня 2030-го. Відзначимо, що на початку липня 2025-го технічний півзахисник став повноцінним гравцем львівського клубу. За український клуб Бруніньйо вже провів 41 матч (14 голів та 5 асистів).

Раніше повідомлялось, що Карпати можу втратити іншого іноземного лідера команди Пабло Альвареса. Іспанець незабаром має стати гравцем Актобе із Казахстану.

Цікаво, що обидва легіонери перебувають на зборах разом із Карпатами в Іспанії, де команда під керівництвом нового головного тренера Франа Фернандеса готується до другої частини сезону-2025/26.

Нагадаємо, що у зимове міжсезоння львівський клуб вже позбувся декількох гравців: Павла Полегенька, Владислава Клименка, Ігоря Краснопіра та Дієго Паласіоса.

