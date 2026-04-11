Ярмоленко та Герреро вийдуть у основі Динамо на матч УПЛ проти Металіста 1925
Тренерські штаби Металіста 1925 та Динамо Київ визначилися зі складами команд на матч 23 туру УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.
Металіст 1925: Варакута, Мартинюк, Шабанов, Салюк, Крупський, Павлюк, Баптістелла, Аревало, Рашиця, Забергджа, Ітодо
Динамо Київ: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Михайленко, Волошин, Ярмоленко, Герреро
Початок поєдинку запланований на 15:30 за київським часом.
Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.
Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Динамо, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,08. Натомість на успіх Металіста 1925 можна поставити з коефіцієнтом 3,75, на нічию – 3,33.
