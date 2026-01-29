Не тільки Бруніньйо: Карпати можуть втратити одного з лідерів команди – ЗМІ

Дороги львівських Карпат та іспанського опорного півзахисника Пабло Альвареса можуть розійтись.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Вже давно у пресі з'являються чутки про ймовірний трансфер футболіста в Актобе, який представляє Казахстан.

За інформацією джерела, клуби вже майже погодили усі деталі контракту. Складні сімейні обставини можуть стати причиною такого можливого відходу Альвареса із Карпат. Гравець центру поля не може продовжувати грати в українському чемпіонаті, що негативно впливає на його психологічний стан.

Відзначимо, що контракт Альвареса із львівським клубом спливає вкінці поточного сезону-2025/26. 28-річний іспанець провів у зелено-білій футболці 41 матч (2 голи та 2 асисти).

Також "леви" близькі до трансферу іншого лідера команди та її головного мозку Бруніньйо. Вже у лютому бразилець може стати гравцем Маккабі Хайфа.

Цікаво, що обидва легіонери беруть участь у тренувальному процесі команда Франа Фернандеса на зборах в Іспанії, але не грають у контрольних спарингах.

Нагадаємо, що у зимове міжсезоння розташування "левів" вже покинуло декілька гравців: Павло Полегенько, Владислав Клименко, Ігор Краснопір та Дієго Паласіоса.